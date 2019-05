Una mostra al femminile dedicata a Lucia Borghi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il direttivo A.P.S. “Don Antonio Di Francescomarino” ha organizzato una mostra per le giornate di mercoledì 5, giovedi 6, venerdi 7, sabato 8 e domenica 9 giugno 2019, presso la Sala Mattioli.

Questo in occasione del trentennale dalla morte della pittrice vastese Lucia Borghi, alla quale abbiamo deciso di intestare la mostra. Parteciperanno le nostre socie pittrici, già partecipanti nella mostra dello scorso marzo, presso la nostra sede in Via Spataro 10/bis, a Vasto.

