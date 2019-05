Silvia Tufano allieva di merito della Pixar/Disney

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’artista Silvia Tufano, cupellese di adozione, è da pochi giorni allieva di merito della Pixar/Disney, dopo aver superato una selezione internazionale ed essere rientrata tra i primi 20 candidati.

Silvia Tufano è senza dubbio un’artista poliedrica dalle molteplici sfaccettature: ritrattista, scrittrice, attrice di prosa e adesso illustratrice. Ha pubblicato racconti e romanzi, tra i quali “Il sole sorge a est” e “La pioggia si può bere”, rientrando nella top 100 della narrativa più letta su Amazon, rimanendo per 34 settimane nei primi posti dei libri più letti al mondo e conquistando le giurie di 14 concorsi letterari tra i quali il “Premio Matera”, ottenuto nella capitale europea della cultura. Ha appena finito di scrivere il suo terzo libro dal titolo “Il lungo inverno invincibile”. Ha diretto con successo, da pedagogista, svariati interventi e comunità di recupero sociale in contesti difficili quali Scampia e Secondigliano, lottando incessantemente contro organizzazioni criminali come la camorra.

Oggi porta un ulteriore valore aggiunto nel territorio collaborando all’elaborazione di cartoni animati, cortometraggi e nuovi personaggi d’animazione per la più grande casa cinematografica di genere del mondo.