Musei Civici di Palazzo d'Avalos, il 5 maggio si entra gratis

Torna la prima domenica del mese gratuita ai Musei Civici di Palazzo d’Avalos.

Domenica 5 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 si potrà accedere gratuitamente allo storico palazzo e anche approfittarne per conoscere un po’ più a fondo la sua storia e quella delle sue importanti collezioni di pittura. Alle 11 infatti è in programma una visita guidata che ripercorrerà la storia dell’edificio, le vicende che lo hanno visto come sfondo, i personaggi illustri e gli artisti che hanno legato il loro nome a questo palazzo che con il suo contenuto di storia e di arte rappresenta la sintesi perfetta e il simbolo della città.

Info:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto

334.3407240-0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it