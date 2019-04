Arte e cultura di primavera, 'porte aperte' a Palazzo d'Avalos

Domenica 7, la prima del mese di aprile, i Musei Civici di Palazzo d’Avalos saranno aperti gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

"Dopo il successo della Settimana dei Musei - si legge in una nota -, l’assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, al pari di tanti musei nazionali che aderiscono all’iniziativa 'Io vado al Museo', ha deciso di garantire nel corso dell’anno una serie di aperture gratuite della struttura per favorire la fruizione delle collezioni museali soprattutto nei periodi di minor affluenza di turisti".

Si comincia con le prime domeniche dei mesi di aprile e maggio per riprendere poi l'iniziativa dopo l'estate, da ottobre.

"In più - viene ancora specificato nella comunicazione - per rendere la visita più coinvolgente e partecipata domenica alle 11 è in programma un itinerario per famiglie con 'gli amici dei Palizzi', gli amatissimi animali che con la loro presenza riempiono di vita gli spazi museali".