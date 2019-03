'David di Donatello', serata di gala sulla Rai per il vastese Alessandro Di Gregorio

Serata di gala, quella di mercoledì 27 marzo, per il regista vastese Alessandro Di Gregorio. La sua produzione "Frontiera" verrà premiata con il David di Donatello per aver primeggiato nella sezione dei cortometraggi.

I David di Donatello rappresentano i premi più importanti per il mondo del cinema italiano.

La 64^ edizione andrà in onda sulle reti Rai: dalle ore 20 su Rai Movie il red carpet della cerimonia; dalle 21 la diretta radiofonica su Rai Radio2, nell'ambito del programma “Gli Sbandati di Radio2” e, dalle 21,25, partirà su Rai 1 la diretta della cerimonia affidata alla conduzione di Carlo Conti, per la regia di Maurizio Pagnussat e la scenografia di Riccardo Bocchini.

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai e si svolgono sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

"Nel corso della serata - si legge su comingsoon.it - si alterenanno sul palco grandi star italiane e internazionali: Tim Burton, regista tra i più amati e celebri dei nostri tempi, riceverà da Roberto Benigni il David alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019; a Dario Argento e alla scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo saranno conferiti due David Speciali; il trionfatiore degli Oscar con Roma, Alfonso Cuarón, sarà presente per rititare David al Miglior film straniero. Si esibirà poi per due brani Andrea Bocelli e a consegnare i vari David ci saranno nomi importantissimi del nostro cinema; da Stefania Sandrelli a Stefano Accorsi, da Raoul Bova a Isabella Ferrari, da Serena Rossi a Enrico Brignano.

Foto dalla pagina Facebook Premi David di Donatello. Nell'ultima in galleria Alessandro Di Gregorio premiato a Vasto alla Multisala del Corso