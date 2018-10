'Dopo il diluvio', prorogata fino a gennaio la mostra dedicata a Filippo Palizzi

Prorogata fino al 21 gennaio 2019 la mostra, curata da Lucia Arbace, intitolata "Dopo il diluvio, Filippo Palizzi, la Natura e le Arti", realizzata in occasione del bicentenario della nascita di Filippo Palizzi dal Comune di Vasto in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

La mostra ripercorre, attraverso varie sezioni tematiche, l’intero arco dell’attività di Filippo Palizzi, nel periodo compreso tra il 1830 e il 1899. Dagli esordi nella città natale, Vasto, agli anni della formazione a Napoli, ai viaggi in Moldavia e nel Nord Europa, allo stringente dialogo con Parigi per il tramite del fratello Giuseppe, ai soggiorni a Cava de’ Tirreni fino ad arrivare all’attività presso il Museo Artistico Industriale di Napoli, interamente dedita alla maiolica e alla cesellatura di bronzi.

Con questa mostra si vuole narrare, attraverso oltre 150 opere in prestito da prestigiosi musei ed altre 50 provenienti dai Musei Civici di Palazzo d’Avalos a Vasto, la personalità di Filippo Palizzi ponendo l’accento sulle fasi cruciali della sua carriera artistica condotta in diversi ambiti e articolata da molteplici esperienze che lo hanno portato a confrontarsi con una sperimentazione continua, approdata a risultati di straordinaria modernità con un respiro di levatura europea.

Orari di visita

martedì, mercoledì, giovedì 10.00 -12.00;

venerdì 16.00 – 19.00;

sabato, domenica e festivi 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00

chiusura: 25 dicembre e 1 gennaio

Tariffa d’ingresso alla mostra € 5,00 scontato € 3.50

mostra + musei tariffa promozionale € 8,00

E’ disponibile un servizio di visite guidate per gruppi, di laboratori e didattica per le scuole a vari livelli di approfondimento. Lo staff dei musei è a disposizione per programmi personalizzati.

Info e prenotazioni:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo