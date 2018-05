Capolavori dell’arte abruzzese in 3D e Virtual Tour dei principali Musei regionali

Mercoledì 9 maggio, alle ore 17:30, presso il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila e giovedì 17 maggio, alle ore 19, presso il Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj di Chieti, si svolgeranno 2 importanti Convegni di presentazione ufficiale della conclusione dei lavori del Progetto di comunicazione e valorizzazione dei Beni culturali abruzzesi, denominato Polo Museale dell’Abruzzo 3D Project, Capolavori dell’arte abruzzese in 3D e Virtual Tour dei principali Musei dell’Abruzzo.

Il progetto, nato da un’idea del Polo Museale dell’Abruzzo, nella persona della Direttrice Dott.ssa Lucia Arbace, con la supervisione del RUP del Progetto, la Dott.ssa Giulia Tortoriello, affidato ad Archimetia Group, team di professionisti che opera nel settore della Documentazione 3D e dell’innovazione tecnologica applicata ai Beni culturali, guidato dall’Arch. Danilo Prosperi, fondatore e CTO dello studio, ha visto la luce nel luglio 2017 e si è concluso nel mese di marzo 2018.

Obiettivo del Progetto è quello di valorizzare e diffondere su scala globale la conoscenza dei principali Musei dell’Abruzzo e degli straordinari capolavori d’arte e archeologia in essi esposti, attraverso l’uso delle tecnologie 3D (scansioni e riproduzioni 3D digitali in H.D., Virtual Tour in H.D. immersivi ed interattivi, utilizzo dei Visori 3D per la realtà virtuale, stampa 3D, ecc.) e mediante pubblicazione dei contenuti realizzati su piattaforme globali quali il sito ufficiale del Polo Museale dell’Abruzzo (server istituzionale del Ministero dei Beni Culturali), SketchFab e Google Maps & Street View.

Come spiega l’arch. Danilo Prosperi, titolare di Archimetria Group “E’ stato davvero entusiasmante aver svolto questo prestigioso incarico professionale e, nonostante le numerose difficoltà di carattere logistico ed organizzativo che, inevitabilmente, presentano le operazioni di rilievo 3D dei Musei e delle opere d’arte ivi esposte, ha riservato momenti di grande gratificazione e di sincero coinvolgimento emotivo nell’aver avuto l’esclusiva possibilità di trovarsi ad operare “faccia a faccia” con Opere d’arte di valore inestimabile e di importanza storico-culturale nazionale ed internazionale; l’imponente e famoso Guerriero di Capestrano, l’antico quanto fragile Letto funebre in osso della necropoli di Fossa, la Statuetta bronzea di Ercole in riposo o la splendida Madonna di Collemaggio, solo per citarne alcuni.”

I Virtual Tour in H.D. immersivi ed interattivi sono stati realizzati nei seguenti Musei:

Museo Nazionale d’Abruzzo_MUNdA_L’Aquila (link al Virtual Tour)

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo “Villa Figerj”_Chieti (link al Virtual Tour )

Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio_Pescara (link al Virtual Tour)

In evidenza:

Il Polo Museale dell’Abruzzo è primo e, al momento, unico tra i Poli museali italiani, ad aver un proprio account ufficiale su SketchFab e, all’interno di esso, 3 Collezioni riferite ai 3 Musei presso cui gli originali capolavori scansionati sono esposti.

Tutti i modelli 3D dei capolavori sono in H.D e visibili anche con Visori 3D, presto ottimizzati anche per la visione da dispositivi mobile.

Virtual Tour in H.D. immersivi ed interattivi nei principali Musei d’Abruzzo, visibili anche con Visori 3D.

L’interfaccia grafica dei Virtual Tour è stata sviluppata per favorire un approccio interattivo più "easy", più ludico, a misura degli utenti più giovani ed avvezzi ad una "visione" e ad una esperienza museale, anche digitale, più creativa e stimolante.

I Virtual Tour dei Musei sono anche pubblicati su Google Maps e Street View.

I numeri:

14 opere rilevate

11 modelli 3D in HD pubblicati

3 Virtual Tour in HD interattivi ed immersivi

Oltre 100 immagini sferiche panoramiche

Circa 1000 visualizzazioni dei modelli 3D in pochi mesi dalla pubblicazione

Oltre 7000 visualizzazioni su Google Maps dei virtual tour dei 3 Musei

Appuntamento dunque da non perdere, quelli del 9 e 17 maggio 2018, presso il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila e presso il Museo Archeologico Nazionale Villa Frigerj di Chieti, per tutti gli amanti dell’arte e delle tecnologie 3D VR/AR applicate ai Beni culturali.