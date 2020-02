“La Štorie” di Carnevale, l'anteprima nell'incontro della Pro Loco

In occasione del Carnevale 2020, la Pro Loco “Città del Vasto” ha organizzato, per venerdì 21 febbraio a partire dalle ore 18 presso la Sala conferenze della Società Operaia di Mutuo Soccorso, la presentazione dell’anteprima de “La Štorie” di Carnevale.

"Giunta quest’anno alla 26^ edizione, grazie alla passione e all’infaticabile impegno del nostro socio Fernando D’Annunzio per far rivivere questa straordinaria ed antica tradizione vastese - si legge in una nota della Pro Loco -, “La Štorie” ripercorre e racconta nel giorno di Carnevale, in musica e versi satirici, fatti e vicende che hanno caratterizzato l’anno appena chiuso cogliendo e mettendo in evidenza quelli che sono gli aspetti più grotteschi.

Fernando D’Annunzio sarà accompagnato da “Quelli della Cappa” di Sant’Antonio Abate che da anni lo seguono in questa importante opera di recupero, salvaguardia e trasmissione di una parte importante del patrimonio culturale e tradizionale della nostra città".

L’evento sarà aperto dal Presidente della Pro Loco “Città del Vasto” Mercurio Saraceni con i saluti e la presentazione dell’iniziativa.

Con un ricco ausilio di foto e video d’epoca, lo storico Lino Spadaccini, inoltre, ripercorrerà molte vecchie edizioni del Carnevale vastese facendoci rivivere quei momenti del passato. Durante i lavori, che saranno moderati da Nicola D’Adamo, presidente dell’Associazione Vastese della Stampa, non mancherà la possibilità di qualche importante novità e/o riscoperta.

L'ingresso è libero.