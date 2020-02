Mercoledì delle Ceneri, il vescovo Forte a Santa Maria Maggiore

L'Arcivescovo Bruno Forte inaugurerà quest'anno la Quaresima a Vasto con l'imposizione delle Ceneri nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Mercoledì 26 febbraio alle ore 18:00 vi sarà la S. Messa, che segna l'inizio del percorso di preparazione alla Pasqua in cui il cristiano viene incoraggiato ad allenare lo spirito attraverso la preghiera, il digiuno e la carità.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare a questo momento di Grazia che diviene, per tutti, occasione di profonda riflessione sulla propria "finitudine" e sulla urgente rinuncia all'egoismo per un orientamento al bene, per sé e per gli altri.