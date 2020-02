“Dal Gran Sasso ai trabocchi”, la passione di Eugenio Tarabelli al Cai di Vasto

Armato soprattutto di una grande passione per la montagna e per la natura oltre che ovviamente di un’attrezzatura fotografica di tutto rispetto, Eugenio Tarabelli ha collezionato migliaia di scatti, avventurandosi sulle magiche vette delle Alpi come il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa, senza trascurare, tuttavia, gli ambienti “nostrani” come le montagne abruzzesi e la caratteristica costa dei Trabocchi.

Sabato 15 febbraio Eugenio Tarabelli sarà ospite della sezione di Vasto del Club Alpino Italiano per proiettare le immagini più belle da lui scattate. Ad integrare la proiezione, arricchendola di dettagli tecnici, interverrà il fotografo professionista vastese Costanzo D’Angelo il quale fornirà anche informazioni di composizione fotografica, semplici ma fondamentali regole che trasformano e rendono accattivanti le immagini riprese con un apparecchio fotografico.

L’incontro si colloca all’interno di una serie di appuntamenti in tema di ambiente organizzati dal CAI di Vasto e che stanno riscuotendo notevole riscontro di pubblico.

Questa volta a catalizzare l’attenzione dei partecipanti saranno le immagini, immagini che parlano comunque, che raccontano non solo del bello che la natura regala ad ognuno di noi, ma invitano l’osservatore a sviluppare e coltivare una propria personale sensibilità al bello.

Conoscere la tecnica fotografica è fondamentale per non commettere errori di messa a fuoco o di esposizione, ma a rendere unicamente bella una foto c’è qualcosa che va oltre la tecnica e che non si apprende su nessun libro: è qualcosa che viene direttamente dal cuore e dalla sensibilità di chi fotografa, sensibilità che si educa e si affina proprio a contatto con il bello!