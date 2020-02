“Mens sana in corpore sano” appuntamento a Monteodorisio per parlare di sport e alimentazione

“Mens sana in corpore sano: sport e alimentazione” è il titolo dell’incontro previsto a Monteodorisio, presso la sala museale, sabato 29 febbraio, alle ore 18. L’incontro, organizzato da Ivano Siviero, maestro di Muay Thai presso la sua “Officina 84”, in sinergia con il Comune di Monteodorisio e Opes Italia, sarà dedicato al tema dell’alimentazione nella pratica sportiva, amatoriale e agonistica, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza su come le scelte alimentari siano in grado di influenzare l’attività e la salute dello sportivo. L’evento sarà anche un’occasione per affrontare il tema delle fake news alimentari, di cui parlerà Luigi Spadaccini, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.

Oltre al presidente di Asd Officina 84, nel corso dell’incontro interverranno: il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio e il vicesindaco Angela Menna, nelle vesti anche di moderatrice dell’evento, il dott. Alessandro Baistrocchi, biologo nutrizionista, Valentino Iacovitti, personal trainer e fondatore di FightNess Allenamento Ibrido, Luigi Spadaccini, consigliere Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, la dott.ssa Paola Del Borrello, psicologa dello Sport e Terenzio Rucci, presidente regionale Opes Italia.

“L’evento – spiega Siviero –servirà ad offrire preziosi spunti sul tema dell’alimentazione, in particolare su come stare meglio sia a livello fisico che mentale, seguendo sane abitudini alimentari. Avremo anche modo di conoscere meglio le fake news, capire perché vengono create e soprattutto come difenderci dalle bufale sull’alimentazione.”

“Fare sport, unitamente ad un’alimentazione corretta, ci aiuta a prefissare nuovi obiettivi, dedicare il tempo a noi stessi e di conseguenza a stimolare la crescita personale. Sane abitudini alimentari rendono la nostra vita migliore, - conclude Siviero - per un’atleta questo significa stare in forma, avere più energia e soprattutto una buona massa muscolare.” Al termine dell’incontro, inoltre, i presenti potranno ricevere anche un attestato di partecipazione.