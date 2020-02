'Fare squadra per vincere insieme', appuntamento a Palazzo d'Avalos

Appuntamento pubblico, dal titolo "Fare squadra per vincere insieme", a Palazzo d'Avalos, a Vasto, nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio.

Confindustria nazionale celebra i suoi 110 anni di storia. Confindustria nelle province di Chieti e Pescara compie 75 anni: "Da 30 anni - scrive in una nota il presidente Silvano Pagliuca - abbiamo una rappresentanza nel Vastese. Vogliamo ricordare queste ricorrenze proprio a Vasto, presso il prestigioso Palazzo d'Avalos: da un lato tanti anni passati, patrimonio di visioni pionieristiche e potenti, dall'altro il futuro, da costruire insieme. Al centro, resta la nostra Associazione, Confindustria".

Oggi come ieri, vogliamo essere moltiplicatori di valore, perché la nostra impresa è generare benessere, sviluppo, innovazione. Con questo spirito, si terrà in quel giorno una speciale cerimonia in cui ricorderemo tutti i Past President che hanno rappresentato Confindustria nelle nostre due province, assieme alle loro famiglie, agli imprenditori, manager, istituzioni, autorità, cittadini.

L’appuntamento è per il 13 febbraio alle ore 15:30 presso la prestigiosa Pinacoteca di Palazzo d'Avalos a Vasto. Un incontro che diventerà occasione di crescita per tutti noi: porterà infatti la sua testimonianza straordinaria sulla metafora sportiva al servizio dell'impresa Jack Sintini, pallavolista della Nazionale Italiana e vincitore degli Europei del 2005 con il CT Gian Paolo Montali.

Dopo una grave malattia che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un anno e mezzo, con la grinta che lo contraddistingue, è tornato a vincere con il Trentino Volley, conquistando la Coppa del Mondo per Club, Scudetto e Coppa Italia nello stesso anno! Oggi è a capo di Randstad Sport, divisione di Randstad Hr Solutions, che si occupa di sviluppare progetti di consulenza dedicati alle realtà aziendali, basati sulla metafora sportiva".