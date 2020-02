'Malattia del gioco', a Vasto la presentazione di 'Jackpot dell'anima'

Verrà presentato venerdì 7 febbraio alle ore 18, presso la sede del Ser.D di corso Mazzini a Vasto il libro "Jackpot dell'anima", scritto da Roberto Salerni. All'incontro, su iniziativa del Servizio Dipendenze della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, interverrà, assieme all'assieme all'autore, la docente e giornalista Paola Cerella.

La 'malattia del gioco' è al centro dell'attenzione.

"Filippo è un medico brillante e affermato, con una famiglia unita e una solida posizione economica - si legge nella presentazione del testo -. Ma il destino, che fino a un certo punto gli ha elargito successo, salute e denaro, ha in serbo per lui un'amara sopresa. In poco tempo, e quasi senza accorgersene, Filippo si ritrova infatti vittima del gioco online, che lo risucchia in un vortice di dipendenza e disperazione. Nulla riesce a tenerlo lontano dal gioco: né i sensi di colpa nei confronti della sua famiglia, né il peso sempre crescente dei debiti, né la perdita della reputazione e dell'autostima. Come posseduto da un'entità oscura e invincibile, Filippo continua imperterrito a frequentare il locale gestito dal suo amico Bruno. Solo l'incontro con un giovane religioso, che si materializza misteriosamente in quel locale fumoso e tentatore, e altrettanto misteriosamente scompare, riuscirà a dare a Filippo la chiave per aprire il suo cuore. Grazie alla fede e all'arma della preghiera, a un certo punto vede la malattia del gioco con occhi diversi, ne scopre il tratto più colpito e coinvolto, cioè l'Anima".