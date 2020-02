Comunità di San Paolo in festa, le campane prendono voce

"Jubilate Deo omnis terra": con queste quattro parole ha preso avvio ieri mattina dinanzi al sagrato della Chiesa di San Paolo a Vasto la cerimonia religiosa voluta ed organizzata per esaltare la installazione di ben 9 campane sull'alto campanile (33 metri) che svetta a fianco dell'ingresso del sacro tempio. Una cerimonia solenne, organizzata nei minimi dettagli dal parroco don Gianni Sciorra e dai suoi collaboratori, impreziosita dalla presenza di mons. Bruno Forte, arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto.

Dopo tre canti iniziali intonati dal Coro Polifonico San Paolo, dal Coro Polifonico Stella Maris e dal Coro Polifonico Histonium Bernardino Lupacchino dal Vasto, c'è stato il saluto del Vescovo che si è compiaciuto per la iniziativa voluta per celebrare la festa della Candelora, ovvero della presentazione di Gesù al Tempio.

"La nostra chiesa è dotata di un nuovo concerto campanaro. Oggi è festa per noi e occasione per cantare le lodi del Signore. Il suono delle campane si intreccia con la vita del popolo di Dio: scandisce la ore e i tempi per la preghiera, chiama il popolo a celebrare la santa liturgia, a venerare la Vergine, segnala gli eventi lieti o tristi per tutta la comunità e per i suoi singoli membri. Le voce del campanile ricordi a tutti che formiamo una sola famiglia e ci raduni per manifestare la nostra unità in Cristo".

La cerimonia ha visto la partecipazione di centinaia e centinaia di fedeli, con una larga rappresentanza dei bambini e dei giovani del popoloso quartiere di Vasto, presenti autorità cittadine, confraternite e associazioni combattentistiche e d'Arma. Mentre i ragazzi realizzavano una gigantesca scritta dedicata a Maria, la cerimonia è andata avanti con la lettura di tre sequenze.per giungere alla esecuzione del brano musicale "Jubilate Deo omnsi terra" per nove campane scritto dal Maestro e compositore vastese Raffaele Bellafronte con alla tastiera il M° Vincenzo Galassi.

Ha fatto seguito la celebrazione della Eucarestia accompagnata dall'esecuzione dei canti da parte dei cori vastesi a voci riunite.

