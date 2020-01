'Game@School2020', l'Olimpiade Nazionale del Videogioco nella Didattica fa tappa a Vasto

La quarta edizione nazionale del Game@School2020, Olimpiade Nazionale del Videogioco nella Didattica, fa tappa all’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto. L’Istituto scolastico sarà, infatti, tra le diciassette sedi italiane in cui si svolgerà la competizione nazionale dedicata al videogioco, inteso come prodotto di un percorso didattico.

Un’iniziativa volta a testimoniare come il videogioco, se inserito in una didattica quotidiana ispirata a metodologie attive, in cui lo studente acquisisce capacità riflessive e analitiche, può assumere valenze positive. L’idea di fondo è che il videogioco può essere valorizzato come strumento di comunicazione della propria creatività e della propria visione del mondo, coltivare capacità cognitive, di problem solving, di pensiero divergente. La competizione offrirà a squadre di studenti la possibilità di realizzare un videogioco o una demo su un determinato argomento che sarà comunicato solo a inizio gara.

La manifestazione è organizzata da Impara Digitale e da Indire.

La gara si terrà il 15 febbraio , dalle ore 8.30 alle ore 18.30, e prevede tre sezioni: Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Ogni scuola potrà iscrivere gratuitamente le proprie squadre sul sito https://videogioco.imparadigitale.it/sedi-iscrizioni-2020/.

Il regolamento della gara e tutte le istruzioni si trovano sul sito https://videogioco.imparadigitale.it/, dove è possibile visionare anche i progetti vincitori degli anni precedenti.