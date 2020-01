'Jubilate Deo omnis terra': le campane di San Paolo prendono voce

Il momento tanto atteso finalmente è arrivato!

Domenica 2 febbraio, giorno in cui la Chiesa universale celebra la Festa della Presentazione di Gesù al tempio, tradizionalmente recepita come la Candelora , le nove campane del campanile della Chiesa di San Paolo Apostolo prenderanno voce, suonando una partitura originale composta dal M° Raffaele Bellafronte, il cui titolo è molto evocativo: Jubilate Deo omnis terra, Innalzate a Dio voci di giubilo, terra tutta (Salmo 65).

Sono tanti i salmi che invitano alla gioia e all'esultanza nei confronti di Dio. “Acclamate al Signore, genti tutte, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza”, recita il Salmo 99 indicandoci lo spirito giusto per vivere questo momento di festa attraverso i tre colori della musica, del canto e della preghiera. Un nuovo concerto di campane è al servizio di una comunità parrocchiale, e quindi dell’intera comunità cristiana. La voce delle campane ricorda a tutti che formiamo una sola famiglia e ci raduna per manifestare la nostra unità in Cristo (dal Benedizionale).

L’appuntamento è davanti alla Chiesa alle ore 10.15, con un programma molto ricco, aperto da S.E. Mons. Bruno Forte con la recita di tre preghiere tratte dal suo libro “Preghiere a Maria”, in dialogo con i cori polifonici della città, Stella Maris, Histonium e San Paolo, che eseguiranno tre canti mariani . A seguire, la preghiera dei bambini della Parrocchia e le campane a rintocco che suoneranno dolci melodie dedicate alla Madonna , mentre Padre Bruno procederà alla benedizione dei Rosari. Infine, l’ esecuzione di Jubilate Deo omnis terra e il suono delle campane a festa per invitare tutti alla Santa Messa delle ore 11.00 presieduta dall’Arcivescovo.

Un evento straordinario sotto tanti punti di vista, che sarà bello vivere insieme, in letizia e spirito di fraternità. Vi aspettiamo numerosi.

Don Gianni Sciorra, Parroco di San Paolo Apostolo