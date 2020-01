'Giorno della Memoria', serie di appuntamenti a Vasto

In occasione del Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell' Olocausto sono numerose le iniziative programmate a Vasto.

Appuntamenti illustrati dal vice sindaco ed assessore alla Cultura, Giuseppe Forte , alla presenza del Segretario Generale del Comune, Anna Lucia Mascioletti , degli assessori Lina Marchesani , Paola Cianci e Luigi Marcello , del presidente del CdA della Scuola Civica Musicale Annamaria Di Paolo e di Domenico Cavacini , presidente della sezione Anpi Vasto.

Il primo evento è previsto lunedì 27 gennaio alle ore 10 in Piazza Rodi a Vasto Marina con la deposizione di una corona d’alloro presso il cippo dell’ex campo di internamento di Istonio Marina. Alle ore 11, presso la Sala Consiliare “G. Vennitti” del Comune di Vasto, celebrazione istituzionale con la partecipazione della Scuola Civica Musicale. I musicisti Davide Di Ienno e Alessandro Pensa (ex studenti della scuola vastese) eseguiranno brani della colonna sonora del film Schindler's List, d iretto da Steven Spielberg .

Alle 19 al Teatro Rossetti lo spettacolo teatrale organizzato con Anpi e Scuola Civica Musicale “Segre. Come il fiume”, scritto e diretto da Antonio G. Tucci e interpretato da Alberta Cipriani . Lo spettacolo raccoglie le memorie di Liliana Segre in una narrazione cruda e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto con l’adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all’amore del marito Alfredo e ai tre figli. L’ingresso è gratuito.

L’ultimo appuntamento, lunedì 3 febbraio al Teatro Rossetti alle ore 10 (primo spettacolo) e alle 12 (secondo) “Se questa è un’infanzia” il viaggio ad Auschwitz di Liliana e suo padre , testo a cura di Milo Vallone .