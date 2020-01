Sabato 25 gennaio , dalle ore 15.00 alle ore 19.30, nell’auditorium del Liceo Artistico di Vasto, il progetto “Simpliciter Salus” delle Farmacie Pietrocola realizzerà un convegno sul tema “Vitamina D: giornaliera come il Sole”.

“La Ricerca sugli effetti della Vitamina D è proseguita a un ritmo sostenuto nel 2019 con 4541 pubblicazioni con vitamina D nel titolo o nell’articolo elencati su www.pubmed.gov per il 2019, prima del 2004 erano meno di 1500 pubblicazioni all’anno. Evidentemente qualcosa è cambiato”.

Il programma prevede la partecipazione di illustri professori che hanno approfondito tutti gli ultimi studi (oltre 3.000 articoli negli ultimi 7 anni) sulla vitamina D e che hanno eccellente esperienza clinica:

Dottor Gabriele Prinzi, specializzato in Chirurgia d’urgenza e Laparoscopia di Palermo appartenente ad AMIE (Associazione Medici Italiani Evoluzionisti).

Dottor Emidio Troiani, Cardiologo di San Marino, appartenente ad AMIE (Associazione Medici Italiani Evoluzionisti).

Dottor Massimo Orlandini di Firenze, specializzato in tecniche manuali ortopediche e omeopata.

Dott.ssa Livia Emma, dietista di Torino, Co-organizzatrice della “Scuola Microbioma” Intestinale con sede a Torino.

Dottor Giulio Maria Ranalli di Sulmona, Biologo Nutrizionista, Esperto per il settimanale “Star Bene”.

Dottor Roberto Boscia, farmacista di Nocera Inferiore, Amministratore del gruppo “Psoriasi Metodo Apollo-Medicina Funzionale”, il gruppo più grande guidato da professionisti specializzati nella psoriasi e la medicina funzionale .

Presenteranno la Dottoressa Luz Marina Donninelli, farmacista specializzata in Medicina Funzionale e Fitoterapia, collaboratrice delle Farmacie Pietrocola e organizzatrice del Centro di Medicina Funzionale “Simpliciter Salus” e amministratrice del medesimo gruppo privato su Facebook e il Dottor Roberto Boscia, Farmacista fondatore del blog www.buonacura.com che da anni aiuta i propri pazienti a tornare in forma e a smettere di abusare delle medicine.

Gli adulti che hanno bambini potranno portarli e assistere con serenità al convegno perché sarà presente l’associazione Ricoclaun di Rosaria Spagnuolo che renderà il pomeriggio divertente per i più piccoli.

Ringraziamo anche la Palestra Fit5 di Lida Pesaresi di San Salvo, la Fattoria Vicoli & la Panetteria Raspa di San Salvo e il Sentiero del Qi per il supporto organizzativo insieme a Silvia Del Borrello, Germana Scafetta, Franca Porchia, Claudia di Spirali Di Luce e Mara Di Martino

Per poter partecipare è necessaria la prenotazione su Whastapp al numero 3889378651 indicando per esteso i nominativi dei partecipanti. Se non si riceve risposta di conferma vuol dire che non è avvenuta l’iscrizione per il numero totale raggiunto di partecipanti.