Una ventata di scienza tra le vie di Vasto, riecco il Festival 'Ad/Ventura'

La nuova edizione del Festival della Scienza Ad/ventura, in programma a Vasto da oggi al 26 gennaio, si annuncia anche quest’anno in grande stile, con un palinsesto ricco di eventi che promettono di portare una ventata di scienza tra le vie di Vasto.

L’inaugurazione ufficiale avverrà oggi, 20 gennaio, alle ore 11.00 nell'auditorium del Polo Liceale "Raffaele Mattioli".

Ad aprire il Festival saranno la dirigente scolastica Maria Grazia Angelini, l'ideatrice e direttrice scientifica Rosa Lo Sasso e il sindaco Francesco Menna.

Interverranno i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti delle scuole del territorio, i rappresentanti delle Istituzioni , degli enti, delle associazioni coinvolte, Giovanni Di Fonzo, Gianlorenzo Molino, Francesco Colantonio e gli altri componenti del RATI, Rete di Abruzzesi per il Talento e l’innovazione, i componenti di ANBI Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani, Fabio Travaglini e Gennaro Strever della CCIAA Chieti Pescara, principale sostenitore della manifestazione.Il calendario prevede 85 appuntamenti, scanditi in 37 incontri, 42 laboratori, 2 mostre, 2 spettacoli e 2 eventi speciali che si terranno in varie location di spicco, distribuite nel centro della città.

Il tema dell’edizione 2020 è Riflessi.

La Pagina Facebook dell'iniziativa