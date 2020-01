Ecologia e Poesia: l'amore per la Natura che salva il Mondo

Lo stretto rapporto fra l'amore per la natura e la creatività umana, specie la poesia, è messo in risalto dall'iniziativa programmata dalla Società Vastese di Storia Patria.

Una indagine realizzata da Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società, allo scopo di approfondire il tema ambientale, che da tempi lontani è stato un punto dolente in quella che è la tendenza umana a privilegiare il profitto, a usare la natura per i propri scopi, sfruttandola.

Il testo analizza i mutamenti, le evoluzioni (e involuzioni) e soprattutto le intuizioni, le indicazioni di pericolo che la sensibilità di poeti e letterati non si stanca di segnalare.

Questa capacità di fondere l'emozione e l'immaginazione con la presa di coscienza realista che il legame tra uomo e natura si è incrinato e bisogna cercarne le cause per porvi riparo, cioè riallacciare il filo spezzato tra uomo e natura, viene narrato attraverso non solo attraverso il testo, ma la lettura di brani poetici e in prosa, che l'accompagnamento musicale rende assai suggestivi.

I brani, molto significativi, attraversano i secoli e ci raccontano come il problema sia urgente poiché l’ambiente naturale, così mal gestito dall'uomo, potrebbe arrivare a un punto di non ritorno, preda com'è di affaristi senza scrupoli. Ma anche vittima dell’ordinaria “banalità del male”, che devasta con sconsiderata leggerezza le proprie ricchezze.

Inoltre è interessante l'analisi che il testo compie, proponendo le differenti formule espressive, le differenti personalità degli autori e le specifiche del loro momento storico.

Le letture sono affidate alle ottime voci di: Simona Cieri, Letizia Daniele, Davide Giacon, Raffaella Zaccagna. I brani musicali sono eseguiti dagli alunni del liceo presso il quale avverrà la manifestazione: Benedetta Eleuterio, Sofia Dragoni, Angelo Peluso, Francesco Prospero, Asia Vicoli.

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 11,00. Aula Magna Polo Liceale Pantini - Pudente. Via dei Conti Ricci, Vasto.