"I resti archeologici subacquei del porto romano di Histonium", parliamone...

Sabato 11 gennaio, alle ore 18.30, nella sala conferenze del Cai, Club Alpino Italiano di Vasto, in via delle Cisterne 4, si terrà la conferenza dal titolo "I resti archeologici subacquei del porto romano di Histonium", tenuta da Davide Aquilano (presidente della sezione di Italia Nostra del Vastese), Marco Rapino, (Parsifal cooperativa) e Guglielmo Di Camillo (Asd Natura Abruzzo).

E’ il primo di tre incontri - si legge in una nota del Cai Vasto - a cura di Nicola Racano, della Commissione Regionale Tam Cai Abruzzo, che la sezione vastese del Club Alpino Italiano ha organizzato in collaborazione con Italia Nostra del Vastese per richiamare l’attenzione sulla tutela storico-naturalistica del nostro territorio, nel contesto dei gravissimi e ineludibili problemi ambientali, di cui viene crescendo la consapevolezza a livello ormai planetario".

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 1 febbraio, quando, nella stessa sede, il prof. Giovanni Damiani, dell’Università de L’Aquila, nonché componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Italia Nostra, affronterà il tema "Acqua, clima e montagna".

Infine, nel pomeriggio di sabato 18 aprile, Davide Aquilano e Marco Rapino guideranno una passeggiata archeologico-naturalistica di circa 2,5 km. lungo il percorso de l’Acquedotto romano delle Luci, alla scoperta di una straordinaria un’opera di ingegneria idraulica romana ancora attiva, il cui recupero potrebbe dare un importante contributo alla soluzione dei problemi di approvvigionamento idrico della città, come ha mostrato la recente mostra fotografica “Questo magnifico monumento”, che tanto successo ha riscosso.

L’iniziativa delle sezioni locali del Cai e di Italia Nostra si propone di rafforzare la collaborazione di tutte le associazioni cittadine, con il coinvolgimento dell’intera cittadinanza, nella tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali".