'La Befana viene dal cielo e dal mare', appuntamento al Pontile

Tutti sanno che la befana vola.... ma mai nessuno è riuscito a vederla in volo!

Per questo vi aspettiamo a Vasto Marina, lunedì 6 gennaio alle ore 11.30 sulla spiaggia antistante il Pontile. L’arrivo della befana sarà preceduto da vari momenti di intrattenimento ai quali tutti potrete assistere.

Sarà bello vedere in giro per Vasto Marina la banda itinerante di Babbo Natale, ed ascoltare il concerto della Corale Warm Up nell’area di atterraggio della befana. Musiche ed animazione accompagneranno l’arrivo, come sottolinea Antonio Caruso, coordinatore del “Gruppo Eventi” del Consorzio Vivere Vasto Marina.

Non mancheranno i momenti più golosi con la befana, che regalerà a piccoli e grandi tanti dolciumi e scatti magici ed indimenticabili.

Ed allora vi attendiamo lunedì mattina a Vasto Marina certi che sarà per tutti un’Epifania indimenticabile!

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.