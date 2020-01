'In viaggio verso Betlemme', Cori Histonium e Stella Maris 'a braccetto'

Appuntamento sabato 4 gennaio alle ore 19, nella Concattedrale di San Giuseppe, con “In viaggio verso Betlemme - La Musica racconta il Natale" – concerto con le esibizioni del Coro Polifonico Stella Maris, diretto da Paola Stivaletta, e del Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto” - organo Francesco D’Anninale – direttore Luigi Di Tullio.

Presenta Pino Cavuoti.

"Una narrazione in musica - si legge in una nota - che condurrà gli spettatori nel più misterioso e affascinante cammino della Storia, fino a giungere alla Grotta. Un percorso musicale, intimo e personale di cui hanno fatto esperienza i Magi verso Betlemme per rendere omaggio al Redentore. Buona Musica e Buon Anno. Ingresso libero".