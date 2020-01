'La Camminata dei Re Magi' sulla spiaggia di Vasto Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Cammini e Benessere - NWS" organizza per il giorno domenica 5 gennaio il cammino gratuito di Nordic Walking e a passo libero "dei Re Magi" sulla spiaggia di Vasto Marina.

Il ritrovo è sulla spiaggia ai lati del Pontile, alle ore 9.45, con partenza alle 10 e conclusione alle ore 11.

Sarà possibile camminare a passo di Nordic Walking, per chi già è pratico della disciplina, e a passo libero per tutti gli altri. Alle ore 9, per chi vorrà provare il Nordic Walking, è possibile partecipare a una lezione dimostrativa gratuita.

Guiderà il cammini Stefano Suriani, animatore e istruttore del gruppo "Cammini e Benessere - NWS", oltre che istruttore federale della Scuola Italiana di Nordic Walking.

Per prenotare la partecipazione alla lezione dimostrativa gratuita di Nordic Walking e comunicare la partecipazione al cammino gratuito, oppure per avere informazioni, è possibile contattare Stefano Suriani al 347-6238600, tramite chiamata o Whatsapp.