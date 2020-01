| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'associazione “Madrecultura”, in collaborazione con l’associazione “I Cantori della Torre”, organizza per venerdì 3 gennaio a partire dalle ore 18.30 presso la Chiesa di S. Marco Evangelista di Vasto il concerto di benvenuto al nuovo anno dal titolo: “Armonie di Capodanno”.

Il coro diretto dal Maestro Paolo Crisante si esibirà principalmente intonando melodie tipiche natalizie.

I Cantori della Torre hanno ottenuto il terzo posto, oltre al premio della critica, al “Chorus Inside Advent 2019” di Roma, manifestazione dedicata ai cori di ogni parte del mondo.

Casciato (Presidente di Madrecultura): “Abbiamo organizzato questo concerto per augurare a tutti i cittadini un Buon 2020 ricco di soddisfazioni di ogni genere. Inoltre, con questo evento, abbiamo voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra le associazioni che permette di creare eventi di una certa qualità. Il canto corale è un’altra espressione della cultura che va tutelata e valorizzata in maniera decisa. L’impegno di Madrecultura per combattere ogni forma di degrado continua e siamo sempre più convinti che solo la Cultura potrà essere la Madre di ogni rinascita”.

L’evento ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Vasto.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ingresso libero