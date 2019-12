Musica medievale, l'Ensemble Stella Nova propone 'Nativitas'

Sabato 28 dicembre alle ore 20.30 Concerto di Musica Medievale dell’Ensemble Stella Nova nella Chiesa del Santissimo Salvatore a Casalbordino con esecuzione di “Nativitas”.

"In epoca medievale, in una società per la quale il tempo della vita comune era scandito dal passare dei giorni, dove il sole e la luna erano le uniche testimonianze visive dello scorrere del tempo, annesso, chiaramente, al ruotare ciclico delle stagioni, il “Natale” si presentava come fondamentale punto di riferimento - si legge in una nota -. Nella simbologia prettamente teologica, scorgiamo con chiarezza un aspetto simbolico presente nell‟atto della Nascita di Gesù Cristo: Egli è Dio e uomo, Dio fatto uomo, l‟incarnazione perfetta.

Con l‟avvento della lingua “volgare” le tematiche non variarono ma, al contrario, rafforzarono la loro rilevanza".

I prossimi concerti di Stella Nova

- Domenica 29 dicembre ore 18.30 Concerto “Nativitas” – Ensemble di Musica Medievale Stella Nova, Chiesa S. Anna a Teramo

- Giovedi 2 gennaio ore 18.30 Concerto “Nativitas” – Ensemble di Musica Medievale Stella Nova - Tocco da Casauria