Presepio Vivente tra i Vicoli di Santa Maria, primo appuntamento

Primo dei tre appuntamenti in programma, nel giorno della festività di Santo Stefano, dalle 17,30 alle 20,30, per la 21^ edizione del Presepio Vivente tra i Vicoli di Santa Maria a Vasto.

"Diverse le novità anche quest’anno - aveva detto nella conferenza di presentazione il presidente del Comitato Presepio Vasto, Antonio Petruzzelli - prima tra tutte, il percorso, che prenderà avvio da Piazza Marconi proseguirà per la Loggia Amblingh e culminerà nei Giardini di Palazzo d’Avalos. E per la prima volta in una scena sarà coinvolta la comunità ortodossa”.

Le successive rappresentazioni di questo periodo festivo natalizio si terranno il 1° ed il 6 gennaio prossimi.