'Questo magnifico monumento', la mostra dedicata all'Acquedotto delle Luci di Histonium

Apre oggi, lunedì 23 dicembre, su iniziativa di Italia Nostra del Vastese la mostra fotografica dal titolo “ Questo magnifico monumento ”, una selezione di suggestive immagini tratta dalle centinaia di inedite foto scattate nell’ultimo decennio dagli archeospeleologi durante le esplorazioni dell’ Acquedotto delle Luci di Histonium .

"Il titolo della mostra - spiegano i promotori - trae spunto dall’incipit del testo inciso nel 1819 su una lastra di marmo affissa a 12 m di profondità alla base del pozzo dal quale trae origine l’antico acquedotto: qui iniziava ed inizia ancora il percorso di questa meraviglioso capolavoro dell’ingegneria idraulica che per quasi duemila anni, fino agli anni venti del secolo scorso, ha soddisfatto le esigenze igieniche ed alimentari degli abitanti della romana Histonium , del medievale Guasto Aimone e della moderna Vasto.

Italia Nostra sta portando avanti da anni, in collaborazione con la Parsifal Società Cooperativa di Vasto, un ampio ed articolato progetto di esplorazione, studio e valorizzazione di "Questo magnifico monumento", organizzando battaglie legali, conferenze ed incontri pubblici, per diffonderne la conoscenza e collaborando con il Comune e con la Soprintendenza per la sua tutela.

Nel 2019 ricorrono i duecento anni dal termine dei grandiosi lavori di restauro e ripristino funzionale dell’acquedotto, come riportato nell’iscrizione sopra ricordata:

QUESTO ACQUEDOTTO

MAGNIFICO MONUMENTO

DELLA POTENZA ROMANA

DALLA BARBARIE DE' TEMPI POSTERIORI

QUASI DISTRUTTO

FU GRANDIOSAMENTE RIPRISTINATO

NEL 1819

DALLA FERMEZZA DAL CIVISMO E DALL'ABILITA'

DEL DEPUTATO DIRETTORE QUIRINO MAYO

DEL SOTTODIPUTATO GIOACCHINO VASSETTA

E DEL MAESTRO FONTANARO RAFFAELE PRISCO

DI NAPOLI

Come 200 anni fa, si propone con forza che l’Acquedotto delle Luci venga “Grandiosamente Ripristinato”, così che torni a svolgere di nuovo un ruolo di rilievo per la comunità vastese.

In tal senso la mostra vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell'antico monumento, auspicando che le sue notevoli potenzialità (valorizzazione turistica, utilizzo delle acque) trovino realizzazione e che vengano risolte le negatività derivanti dal suo abbandono e dall’incuria (dispersione delle acque e dissesto idrogeologico).

L'auspicio più importante è quello di coinvolgere un numero sempre più ampio di persone, in grado di contribuire a vario titolo al raggiungimento di questi obiettivi.

QUESTO MAGNIFICO MONUMENTO

Sala Mattioli – Vasto, Corso de Parma, 4

dal 23 al 31 dicembre 2019

inaugurazione: ore 18 del 23 dicembre

orari: 10.30-12.30; 18-20.

Ingresso gratuito