Prime uscite pubbliche per il Coro 'Le Voci del Vastese'

Tempo di Natale e inevitabilmente tempo delle canzoni classiche di Natale, in italiano, in inglese, tradizionali e nuove, famose e meno famose. Anche il Coro “Le Voci del Vastese”, da poco costituitosi e aderente al Chorus Inside, sarà presente nelle varie manifestazioni che si stanno organizzando a Vasto e nel Vastese e così sabato 21 (ore 18,30) a Vasto, nella Chiesa di San Marco e domenica 22 (ore 18) a San Buono presso la Chiesa di San Lorenzo, il coro si esibirà sotto la direzione del maestro Maria Del Bianco con il contributo del III settore della Regione Abruzzo

Il Coro, nonostante la recente costituzione, si è arricchita di diverse nuove voci e, grazie soprattutto all’impegno del Direttore Artistico e, diciamolo pure, all’entusiasmo dei componenti, è riuscito a raggiungere una buona intesa musicale che gli consente di non aver nulla da invidiare a cori di più antica tradizione.

In repertorio, per il periodo natalizio, brani notissimi quali “Adeste fideles”, “Astro del ciel”, il “vecchissimo” ma sempre attuale “Tu scendi dalle stelle”, “Fermarono i cieli”, “Alla fredda tua capanna”, “Joy to the world”, “Come by here my Lord”, “Nanita Nana” (un dolcissimo brano spagnolo), “Quanno Nascette Nino” struggente inno alla nascita di Gesù in lingua originale, il napoletano, la notissima “Happy Christmas” di John Lennon e “Brillò nel ciel”. Una dozzina di brani, alcuni dei quali meno noti ed altri conosciuti in tutto il mondo.

Siamo certi che la fiducia che vari enti, parrocchie ed associazioni mostrano nei confronti del Coro “Le Voci del Vastese” verrà senz’altro ripagata dai coristi e dal Maestro Maria Del Bianco.