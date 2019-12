'Due note per... un sorriso': un giocattolo nuovo per i bimbi bisognosi per l'ingresso

Il biglietto d'ingresso si paga con un giocattolo nuovo, giochi che verranno consegnati a Padre Tonino Levita della comunità dell'Incoronata di Vasto per donarli ai bimbi bisognosi.

Appuntamento domenica 15 dicembre, dalle ore 18 presso il Teatro Figlie della Croce a Vasto, per l'evento di spettacolo e solidarietà “Due note per... un sorriso", organizzato da Lino Molino in collaborazione con il Comitato civico per Vasto “L’Arcobaleno” di Angela Pennetta.

Ospiti Michael Zappitelli, l’Orchestra Giovanile 'Gabriele Rossetti' ed il Lino Molino Quintet con presentatrice Tiziana Smargiassi.