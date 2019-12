“ECOlogia/ECOnomia – Riflessioni per una Economia pulita”, a Vasto l'incontro con Suor Alessandra Smerilli

Organizzato dal Lions Club Vasto Host, il prossimo lunedì 16 dicembre, alle ore 11 nell’Aula Magna “Maurizio Natale” dell’Istituto Economico e Tecnologico “Filippo Palizzi”, in Via dei Conti Ricci a Vasto, diretto dalla Prof. ssa Nicoletta Del Re, si svolgerà un incontro sul tema: “ECOlogia/ECOnomia – Riflessioni per una Economia pulita”.

Tema quanto mai attuale ed interessante quello dell’Economia ”circolare”, su cui si discute molto in questo periodo perché è un approccio alla teoria economica incentrata su un forte legame tra equilibrio dell’ecosistema e benessere della persone. In questa fase storica infatti, in cui sembrano venir meno alcune certezze che sono proprie dell’economia “lineare”, si stanno cercando vie alternative basate su sistemi economici in grado di autorigenerarsi, garantendo al tempo stesso, la loro ecosostenibilità.

Relatrice unica e d’eccezione di questo incontro, Suor Alessandra Smerilli, vastese, Docente di Teoria della Cooperazione all’Università LUMSA (Libera Università “Maria Santissima Assunta”), di Economia Internazionale alla Pontificia Università Lateranense, Uditrice al Sinodo dei giovani e Consigliere di Stato della Città del Vaticano .

L’incontro, organizzato all’interno di un Istituto ad indirizzo economico, come il “F. Palizzi” di Vasto, è aperto anche alla cittadinanza vastese che è invitata ad intervenire.

Raffaele Anniballe L.C. Vasto Host