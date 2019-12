Chiesa stracolma ed emozioni per il Concerto di Natale del Coro del Liceo Musicale 'Mattioli'

Chiesa stracolma, ieri sera quella di Maria Santissima del Carmine che ha ospitato il concerto "In Diebus Natalis" del Coro del Liceo Musicale "Raffaele Mattioli" di Vasto.

A dirigere la formazione il maestro Tania Buccini, con Alberto Ortolano al pianoforte e Samantha Prencipe alle percussioni.

L'appuntamento, alla seconda edizione, è stato promosso dalla Pro Loco "Città del Vasto", con i saluti e i ringraziamenti del presidente Mercurio Saraceni, assieme alla direzione scolastica del Polo Liceale "Mattioli".

Il programma proposto: G. Young: Alleluja; M. Leontovich: Carol Of the bells; Tradizionale: A la nanita nana; J. Rutter: The Lord bless you and keep you; J. Moore: An irish blessing; F.X. Gruber: Stille Nacht e K. Jenkins: Cantate Domino.

Foto di Andrea Marino