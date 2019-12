'Impulsi di musica' e solidarietà: sabato l'appuntamento

Il Concerto “Impulsi di Musica”, ideato da Paolo Pasquini, giovane musicista casalese, con la fattiva collaborazione dei compagni del suo gruppo, i Taverna, sarà nuovamente in scena sabato 14 dicembre, presso l’Auditorium “Tito Molisani”.

Una serata di musica con il nobile proposito di raccogliere fondi da investire sul territorio. L’evento, anche grazie alla collaborazione dell’Avis Casalbordino Don Antonio Tobia e dell’amministrazione comunale che come ogni anno mette a disposizione l’Auditorium.

Dalla prima edizione l’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi da destinare ad opere di solidarietà. Pasquini e i suoi collaboratori hanno raccolto in questi anni somme importanti devoluti alla Protezione civile “Madonna dell’Assunta”, al Progetto Noemi e alle scuole del paese. Quando si dice che fare beneficenza può cambiare in meglio la vita di una persona, non si fa retorica: al contrario, si allude alle tantissime opportunità che possono essere regalate alle persone che versano in crisi o che sono malate. La beneficenza, poi, fa bene anche a chi dona: non sono pochi gli studi scientifici che dimostrano quanto questo gesto possa far sentire meglio una persona, e aumentare il suo benessere psicologico. Purtroppo, non mancano le occasioni per poter fare una donazione o per poter aiutare gli individui che ci circondano: dalle malattie rare fino ad arrivare alle catastrofi naturali, alle scuole, sono mille le circostanze che possono richiedere un nostro intervento.

Fare opere di bene contribuisce ad una società migliore.