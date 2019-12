Giustizia e legge nel corso della storia, giovedì l'incontro

L’ Unione Giuristi Cattolici di Vasto ha organizzato per giovedì 12 dicembre , alle ore 19 presso il Salone parrocchiale della Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto, un convegno dal titolo " Dio, natura, ragione e legge dai tragici greci a San Paolo. Tra Atene e Gerusalemme ."

L’incontro si propone di ripercorrere, in chiave giuridica e teologica, alcuni momenti del dibattito sorto intorno ai concetti di ”giustizia” e di ”legge” nel corso della storia. In un’epoca in cui la domanda sempre più crescente di giustizia si incontra e si scontra con una grande proliferazione di leggi, che sono poi spesso percepite come ingiuste, sembra utile approfondire, ripartendo dal mondo classico, ed in particolare dal teatro greco, le radici di questo eterno conflitto.

E' il dubbio di sempre, oggi più che mai attuale: di fronte ad una disposizione normativa dello Stato, è legittimo chiedersi se sia giusta? D'altra parte, il rapporto tra diritto positivo e d iritto naturale è un tema che ha profonde ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi ed ha impegnato da sempre pensatori, filosofi, teologi e giuristi di ogni epoca.

Relatori: Don Giuseppe De Virgilio , Professore di Nuovo Testamento e Teologia Biblica presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce di Roma e docente di Sacra Scrittura e Teologia biblica presso l’istituto Teologico abruzzese-molisano, e Giovanni Falcone , Professore di Diritto dell’Economia e di Diritto Bancario, che in questa sede si farà apprezzare sotto la veste di cultore di studi filosofico-giuridici.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto ha accreditato l'evento per la formazione continua.

Vi aspettiamo numerosi.

Avv. Raffaella Valori, Presidente UGC Vasto