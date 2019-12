Musica e solidarietà: fa centro 'Creativamente'

"Una bella serata di musica e solidarietà e grazie infinite ai gruppi che hanno partecipato. Un'altra dimostrazione che basta poco per donare tanto": da Luciana Salvatorelli e Roberto Colanzi, responsabili dell'associazione 'Un buco nel tetto', commenti intrisi di soddisfazione per l'evento 'Creativamente', andato in scena venerdì sera sul palco dell'auditorium San Paolo di Vasto.

Due ore e mezza di spettacolo, con la musica a farla da padrona, assieme alla danza, con il ricavato della serata a sostegno delle attività dell'associazione Avi Vasto (Alzheimer Vasto Italia), sodalizio che si occupa delle famiglie e dei malati di Alzheimer.

Tanti i presenti che hanno assistito alle performance di: Piccola Orchestra Underground, Lpdm, Nicola Cedro, Pink Floyd Show con una suggestiva scenografia del muro resa ancora più intrigante dal gioco delle luci con la voce di Francesco Marchesani degli Eclipse Pink Floyd Tribute. E ancora: Contrada Le Luci di Andrea Ianez, Ted (Teodoro Vinciguerra), Bruno Di Domenico (cover Battiato), Acustic Vibes, Nicoletta Lanza & Luigi Presenza (duo pop/rock) e le ragazze di Danza & Danza Academy di Francesca Zacco.

Foto di Andrea Marino