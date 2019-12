La 'magia' del 'Carillon vivente' tra le luci natalizie del centro storico di Vasto

Ritorno, per le vie del centro storico di Vasto, tra le luci di Natale, dello spettacolo del 'Carillon Vivente'.

La proposta artistica è stata particolarmente apprezzata.

Di scena un pianoforte munito di ruote e motore che vaga su note musicali, guidato da un settecentesco pianista e accompagnato da un’eterea ballerina sulle punte e in tutù. Tutto come in un vero carillon d’altri tempi… itinerante e vivo.

Foto Americo Ricciardi