In piazza Rossetti il Mercatino di Natale dell'Artigianato Creativo

Appuntamento sabato 7 e domenica 8 dicembre, in piazza Rossetti al centro di Vasto, dalle ore 16 in poi, per il Mercatino di Natale dell'Artigianato Creativo.

La Pro Loco 'Città del Vasto' e la Pro Loco di San Salvo, con il patrocinio del Comune di Vasto, nell'ambito del progetto L'Arte del saper fare, propongono l'evento.

Spazio a diversi stand nei quali saranno proposte opere e creazioni per rendere più originali e colorate le feste natalizie tra decorazioni, oggettistica e speciali idee regalo.