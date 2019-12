'Green Game - A scuola di riciclo', tappa al 'Mattioli' di Vasto

Da anni i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l'avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni tramite raccolta differenziata e, per sensibilizzare le persone ad una sempre maggiore cittadinanza attiva, mettono in essere numerose iniziative. “Green Game - A scuola di riciclo” è il progetto itinerante studiato per i più giovani. Tematiche come ecologia, raccolta differenziata e sostenibilità ambientale vengono proposte ai ragazzi attraverso l’accattivante metodologia dell’imparare divertendosi in cui momenti di confronto diretto si fondono con la parte ludica della sfida interattiva tra classi.

In totale sono 54 gli Istituti Secondari di II grado abruzzesi coinvolti nel progetto. Oltre 12.000 gli studenti che lo staff ha incontrato da ottobre ad oggi. Il tour termina a Vasto, nel Polo Liceale “Mattioli” con 300 studenti che hanno accolto con grande entusiasmo lo staff e l’iniziativa dei Consorzi Nazionali.

“Attività molto positiva, i ragazzi sono stati molto interessati e presi dalla lezione del relatore. Complimenti!” - ha dichiarato la professoressa Maria Gaetana Di Iorio.

“Green Game è stato molto coinvolgente ed interessante e i ragazzi si sono divertiti moltissimo. Hanno appreso in maniera veloce e il messaggio che è arrivato è stato molto efficace - ha proseguito la professoressa Dina Iezzi

Concorde con le colleghe anche la professoressa Gabriella Di Pietro che ha ringraziato l’organizzazione per la bellissima esperienza.

Fervono i preparativi per l’evento finale del Green Game. Il 20 dicembre a Pescara, al Teatro Circus le classi finaliste provenienti da tutta la regione si sono date appuntamento per “sfidarsi” e decretare il vincitore della 7^ edizione del Progetto ideato dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. Importanti premi per le Scuole e la classe vincitrice

Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è un'iniziativa patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo.