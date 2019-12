Educare vuol dire trarre fuori, allevare, condurre. Dal latino educere, con tale termine indichiamo una promozione dello sviluppo delle facoltà intellettuali, morali ed estetiche della persona, far crescere una persona secondo un processo intenzionale.

Ecco il titolo e la spinta motivazionale della Edizione 2019-2020 delle Giornate Umanistiche: "Educare a scuola: una sfida possibile. Per una educazione alla Bellezza". Il titolo ed il processo intenzionale a cui si riferisce l'evento proposto dal Polo Liceale Pàntini Pudente si svilupperà nei giorni dal 10 al 13 Dicembre, nell’Auditorium nelle aule dell’Artistico. L'educazione è una sfida, nel lessico quotidiano è legata alla dinamica di un processo che realizzi qualcosa di positivo.

Nei quattro giorni interverranno nel corso delle mattinate personalità rilevanti nel panorama culturale attuale: Guido Saraceni, Franco Valente, Franco Arminio, Gaetano Basti, don Gigi Giovannoni, il Tavolo Interreligioso per la Pace, Elena Vescovi, Fulvio Wetzl. La bellezza da raccogliere, la bellezza da trasmettere. Le giornate saranno allietate da Intermezzi Musicali con il M° Domenico Mancini, il M° Marco Bassi, la cantautrice Lara Molino e alunni e docenti del Polo Liceale. Saranno attivati inoltre in contemporanea, dei Workshop/Laboratori di qualità, di tutti i Licei: Artistico, Classico, Linguistico, Scienze Umane ed Economico Sociale e di tutti gli indirizzi, tenute dai docenti e dagli alunni del Polo Liceale, per le classi ospiti dell'istituto. Aperto al pubblico di giovani e adulti, l'evento si prefigge di scuotere il generale torpore culturale ravvivandolo con interventi e proposte di altissimo livello..

Il luogo, le persone, l'evento, diventano un insieme formativo dinamico in cui Educare è davvero una sfida possibile. Promosso dalla Preside Prof.ssa Anna Orsatti, hanno lavorato al Progetto i Proff.:Rosita Paganelli Referente del progetto, Sonia Tabasso, Maria Guida, Rosina Colella, Andrea Travaglini, Pietro Lalla.

L'educazione, è cosa certa, porta alla crescita totale dell'individuo. Quale luogo migliore dove l'educazione a 360 gradi viene proposta costantemente, di un polo Liceale nei cui indirizzi rientrino tutti gli aspetti educativi e formativi della persona? La sfida continua.