Benedizione del 'Concerto di nove campane', domenica l'appuntamento

Perché si benedicono le campane? Perche la benedizione le consacra al servizio di Dio, affinché Egli doni loro la forza di toccare i cuori per effetto dello Spirito Santo.

Come recita il Benedizionale Romano, il suono delle campane si intreccia con la vita del popolo di Dio: scandisce le ore e i tempi per la preghiera, chiama il popolo a celebrare la santa liturgia, a venerare la Vergine, segnala gli eventi lieti o tristi per tutta la comunità e per i suoi singoli membri.

Allora ritroviamoci tutti, domenica 8 dicembre, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, alle ore 10.30, davanti alla Chiesa di San Paolo Apostolo in Vasto per questo momento solenne. Sotto lo sguardo materno di Maria, le campane ci aiutino a fare famiglia per condividere i momenti di gioia e di dolore gli uni degli altri.

Vi aspettiamo!

Don Gianni Sciorra, Parroco di San Paolo Apostolo