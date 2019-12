A Pollutri torna il Presepe Vivente

Domenica 29 dicembre torna a Pollutri, dopo anni di assenza, la rappresentazione del Presepe Vivente lungo i vicoli del centro storico. A partire dalle ore 18 sarà possibile prendere parte alla manifestazione durante la quale verranno riprodotte le più importanti scene di vita dell’antica Betlemme.

A prendere l’iniziativa sono stati quattro amici che hanno dato vita al “Libero Comitato Cittadino”. L’evento si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Pollutri.

“ L’idea - spiegano gli organizzatori Marco Prinza, Luca Canci, Camillo Del Re e Riccardo Baccalà - è nata questa estate, un po’ per gioco. Abbiamo deciso di riportare in paese un evento che non veniva riproposto da oltre 10 anni. Così ci siamo messi all’opera e per l’occasione ci saranno circa 40 figuranti che assumeranno le vesti dei personaggi più importanti della Natività”.