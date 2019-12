Aria di feste, pronto il cartellone per il Natale a Vasto

E’ prevista per domenica 8 dicembre alle ore 17 nel centro storico l’accensione dell’albero di Natale addobbato dai bambini per dare il via ufficialmente al ricco programma di eventi che caratterizzeranno tutto il periodo natalizio a Vasto.

Il Volo dell’Angelo, il Carrillon vivente, il Villaggio di Babbo Natale, il Presepe Vivente e i Concerti d’Organo sono alcune delle manifestazioni in programma. Un calendario ricco che animerà la città fino al 6 gennaio. Tantissime le attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, che potranno vivere a Vasto la magia del Natale.

Il 22 dicembre in Piazza Rossetti dalle ore 10 sarà aperto il Villaggio di Babbo Natale con spettacoli per bambini, gonfiabili e truccabimbi. Lunedì 23 dicembre alle ore 18 in Piazza Rossetti appuntamento per il secondo anno con il Volo dell’Angelo, che ha avuto lo scorso anno grande apprezzamento da parte della cittadinanza.

Il 24 dicembre alle ore 18:00 in Piazza Rossetti è in programma la deposizione del Bambinello nel Presepe e giovedì 26 dicembre il consueto appuntamento con il Presepe Vivente nel centro storico. Il 30 dicembre concerto per il nuovo anno con l’Orchestra Sinfonica Sofia Sinfonietta. Domenica 5 gennaio arrivo della Befana nel centro storico con canti popolari e la Pasquetta.

“La preparazione del programma del Natale 2019 ha visto una grande opera di collaborazione tra le diverse realtà coinvolte, in vista di un obiettivo comune - ha spiegato l’assessore al Turismo Carlo Della Penna -, anche quest’anno siamo riusciti a garantire un programma importante dove non mancano le novità. Gli stessi allestimenti luminosi sono stati organizzati in modo da creare una bella atmosfera che renda felici grandi e piccoli. Un programma che è piaciuto ai pubblici esercizi, e sul quale c’è tanto entusiasmo - ha concluso Della Penna - siamo convinti che il lavoro di squadra porterà risultati importanti per tutta la nostra comunità.”

L’assessore al Commercio Luigi Marcello ha accolto la proposta dell’assessore Della Penna per premiare la vetrina natalizia più bella del centro storico. L’assessore Anna Bosco ha ricordato gli appuntamenti che coinvolgeranno in particolare i bambini con Babbo Natale nelle scuole e le letture animate della Valigia delle storie.