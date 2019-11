'Fake news' e... dintorni, se ne parla a Vasto

Lunedì 2 dicembre alle ore 16.30 presso l'Agenzia per la Promozione Culturale in via Michetti, incontro con i giornalisti: Nicola D’Adamo, Presidente dell’Associazione Vastese della Stampa, e Luigi Spadaccini, membro del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo su un tema di estrema attualità: “Fake news, truffe e altro: come difendersi dai pericoli del Web”.

Il seminario è organizzato dall'Università delle Tre Età di Vasto, ingresso libero.

Internet offre una miriade di opportunità, ma nasconde anche molte insidie. Occorre quindi acquisire coscienza delle fondamentali tecniche per navigare sicuri. Sulla rete sono presenti molte notizie false (fake news), fatte credere come veri articoli di giornali per orientare diversamente l’opinione pubblica; su Internet si verificano quotidianamente episodi di truffe commerciali negli acquisti online; numerosi casi di bullismo e di stalking.

Per limitare questi pericoli c’è un solo modo: conoscere meglio il Web e usare molte accortezze.