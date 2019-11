"Scopriamo insieme curiosità e aneddoti su Vasto Marina?"

Domenica 1° dicembre "Scopriamo assieme curiosità e aneddoti su Vasto Marina?"

Il gruppo "Cammini e Benessere-NWS" organizza l'appuntamento, gratuito, con ritrovo alle ore 9.45 e inizio alle 10 partendo dal parcheggio nella zona del Monumento alla Bagnante, sul lungomare Ernesto Cordella, con conclusione prevista intorno alle ore 11,30, per un cammino di 3 km adatto e percorribile da tutti e per tutte le età, per scoprire assieme, grazie a Nicola D'Adamo, presidente dell'Assostampa di Vasto, vastese verace e profondo conoscitore della città, curiosità e aneddoti su alcuni luoghi ed edifici di Vasto Marina.

"Ti va di aggregarti? Più siamo, meglio stiamo!", dice l'organizzatore Stefano Suriani.

Per ulteriori informazioni sull'evento e comunicare la propria presenza, si può contattare il 347-6238600 di Stefano Suriani, animatore e istruttore di "Cammini e Benessere-NWS", tramite chiamata diretta, oppure inviando un sms o un messaggio Whatsapp.