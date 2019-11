'Prosit! Polu Hutar': buon vino e prodotti tipici, ma anche prevenzione

Piatti della tradizione culinaria, accompagnati da dolci tipici, ottimo vino, musica dal vivo e attività ricreative. Una grande festa contadina quella organizzata nel centro storico di Pollutri, che sabato sera ha ospitato la decima edizione di “Prosit! Polu Uthar”, manifestazione la cui finalità è quella di promuovere prodotti tipici del territorio.

Nonostante il freddo pungente sono stati tanti i cittadini del posto, ma anche quelli provenienti dal comprensorio, che hanno visitato gli stand e gustato le specialità gastronomiche proposte, tra cui la padellata di ventricina pollutrese con formaggio arrosto e pane e olio. Molto gettonata anche la polenta preparata dalle massaie.

Gruppi musicali itineranti hanno allietato la serata con canti e balli di musica popolare, contribuendo a creare l’atmosfera di una grande festa contadina. Cucina e tanto divertimento, ma con un occhio alla prevenzione dei rischi connessi al consumo di alcol.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Di Carlo ha chiesto ed ottenuto la presenza degli operatori del Ser.D di Vasto che hanno allestito uno stand informativo sotto i portici. Gli operatori – che hanno accolto di buon grado l’invito dell’amministrazione comunale – sono stati a disposizione dei cittadini per tutta la serata per fornire informazioni sui rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Molte le persone che si sono avvicinate incuriosite allo stand allestito dal Servizio per le dipendenze patologiche di Vasto. Alcune di loro si sono sottoposte al test dell’etilometro per verificare l’eventuale superamento del tasso alcolemico ed evitare, quindi, di mettersi alla guida del mezzo per la tutela della propria e dell’altrui incolumità. Un esempio di come ci si possa divertire senza esporsi a pericoli.