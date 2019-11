In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comune di Vasto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza DonnAttiva, promuove lo spettacolo musicale di sensibilizzazione “Eva Mater: come un capolavoro” interpretato dalle musiciste Danila Cicchini, Maria Aurelia Del Casale, Marilena La Palombara, Marta Fortunato, Marika Murgioni, dalla voce narrante Maria Raffaella Zaccagna, con la partecipazione di Mila D’Addario, Nicola Di Lello, del percussionista Francesco Manna, con le coreografie di Maria De Liberato danzate da Lorenza D’Amico del Centro Danza Etoile. Video e regia Enrico Gualterio.

Gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, lo spettacolo è un’occasione per coinvolgere la comunità tutta nel dire no alla violenza.

Appuntamento alle ore 21 di sabato 23 novembre al Teatro Rossetti per "restituire uno spaccato - si legge in una nota - dei diversi modi di intendere le relazioni affettive e d’amore nel mondo ed offrire agli spettatori degli spunti di riflessione".