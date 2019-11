'Wine Vasto', la prima edizione nei locali del centro storico

E’ in programma nella serata di oggi, venerdì 22 novembre, la prima edizione del 'Wine Vasto'.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Vasto in collaborazione con Confesercenti Abruzzo e il Consorzio Vasto in Centro, nasce "dalla volontà - si legge in una nota - di valorizzare i migliori vini delle cantine del territorio e regionali proposti al pubblico in abbinamento ai piatti e prodotti tipici".

“Si tratta di una kermesse - aggiunge l’assessore al Turismo, Carlo Della Penna - dedicata al profumo e al sapore di una delle risorse più preziose del nostro territorio, il vino. Iniziative come queste rientrano nell’ottica della valorizzazione delle nostre eccellenze e dei prodotti che ci caratterizzano. Il Wine Vasto associa insieme turismo, tradizione ed enogastronomia nel segno di un’attenzione alla nostra terra e ai nostri prodotti.

Molto importante è la collaborazione con le realtà locali e soprattutto con associazioni, ristoratori e commercianti, che, per noi, sono sempre il vero motore di ogni evento”.