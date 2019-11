Stagione concertistica al Teatro Rossetti, il via con Cammarano-Deljavan

Al via la Stagione Concertistica 2019/2020 del Teatro Rossetti.

Domenica 17 novembre, alle ore 17,30, il concerto d’inaugurazione con due musicisti italiani, la violinista Daniela Cammarano e il pianista Alessandro Deljavan, entrambi con un’intensa attività internazionale.

Lei, già nel 2003, vince il “Premio Forziati” al Conservatorio di Milano e la settima rassegna di "Castrocaro Classica migliori diplomati d'Italia 2002" con l'incisione di un cd pubblicato dalla rivista "Suonare”. Ha collaborato con le più importanti orchestre sinfoniche italiane come l'Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, il Teatro San Carlo di Napoli il Teatro La Fenice di Venezia, Teatro alla Scala di Milano etc. Ha collaborato con artisti di fama internazionale e dal 2009 suona regolarmente con il pianista Alessandro Deljavan, con il quale incide per la casa discografica "BrilliantClassics" ed Aevea.

Lui, che incide il suo primo cd live all’età di 10 anni arriva, dopo innumerevoli esperienze musicali, al celebre Concorso Pianistico Internazionale “Van Cliburn 2009” (USA), dove si aggiudica il prestigioso premio speciale della giuria “John Giordano discretionary Award”, confermando il carisma e il talento di uno dei più interessanti interpreti della sua generazione. Ha conquistato il pubblico ed ha raccolto gli elogi degli esperti internazionali per le sue eccezionali esibizioni, suonando nei maggiori teatri di tutto il mondo: Austria, Italia, Argentina, Belgio, Corea, Francia, Germania, Colombia, Slovacchia, Polonia, Svizzera, Russia, Stati Uniti.

Sullo storico palco del Teatro Rossetti Daniela Cammarano e Alessandro Deljavan porteranno tre capolavori della musica cameristica: R. SCHUMANN - Fantasiestücke op.73, E. GRIEG - Sonata per violino e pianoforte n° 2 in Sol maggiore, Op. 13, C. FRANCK - Sonata in La magg.

Posto unico € 15 (studenti € 10). La biglietteria del Teatro apre un’ora prima del concerto.

Acquisto on-line sul sito del Teatro Rossetti (www.teatrorossetti.it) oppure su: https://www.diyticket.it/events/Musica/1000374/abbonamento-teatro-rossetti-concertistica