'Exodos | Exit - Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione', la mostra a Palazzo d'Avalos

La sezione di Vasto dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ed il Comune di Vasto, in collaborazione con il Club cittadino dell’Unesco, inaugurano venerdì 15 novembre, alle 11.00, a Palazzo d'Avalos, la mostra "Exodos | Exit - Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione" che resterà aperta fino al 20 dicembre 2019. A darne notizia è l’assessore alla Cultura Giuseppe Forte

La mostra resterà aperta fino al 20 dicembre ed è stata realizzata dall’Associazione Allievi del Master in Giornalismo «Giorgio Bocca» e dalla Regione Piemonte.

Già esposta in molte località del Piemonte e della Lombardia, narra di persone, di famiglie, di uomini e di donne. Ci racconta le loro rotte migratorie e i viaggi di vita di profughi e migranti attraverso un percorso per immagini e reportage di sedici fotoreporter piemontesi.

“La mostra ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati”, afferma il presidente dell’Anpi di Vasto, Domenico Cavacini, “ed è un onore per la nostra città poterla ospitare. Per noi è importante che si comprenda che Exodos racconta le storie di persone reali, infatti, negli orari di apertura della mostra di martedì, mercoledì e giovedì, sarà anche possibile incontrare ed ascoltare la testimonianza di ragazzi che vivono nel nostro territorio e che hanno vissuto in prima persona le situazioni che la mostra documenta.”

La mostra sarà aperta e gratuita, dal 15 novembre al 20 dicembre, con i seguenti orari:

· martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

· venerdì dalle 16.00 alle 19.00

· sabato, domenica e festivi: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le prenotazioni di visite guidate per le scolaresche vanno richieste ai seguenti numeri: 334-3407240; 0873-367773