Debutta 'Vasto Partecipa' con un Focus sulla 'riforma del terzo settore'

Giovedì 21 novembre, presso la Società Operaia Mutuo Soccorso di Vasto, alle ore 17.00 si terrà l’incontro pubblico sul tema “Terzo Settore: tra volontariato e impresa, prospettive in Abruzzo”.

E' il primo Focus proposto da Vasto Partecipa, movimento nato recentemente in città che sembra proiettarsi alle future consultazioni amministrative.

In questo incontro - si legge in una nota - verrà trattata la tematica della riforma del Terzo Settore, entrata nel vivo della sua applicazione, definendo e tracciando un unico e organico codice destinato a regolamentare una serie di enti attivi all'interno del no profit: come ad esempio, associazioni di volontariato e servizio civile, imprese sociali, ex Onlus, enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro ed altri. Ne parliamo attraverso il confronto con le realtà locali, analizzando le principali modifiche, l’impatto futuro all'interno del contesto locale e le testimonianze degli addetti ai lavori.



Interverranno: Raimondo Pascale - Dirigente Regione Abruzzo su "Normative e Fondi per il Terzo Settore in Abruzzo"; Ermanno Di Bonaventura - Csv Chieti su "La Realtà del Volontariato nella provincia di Chieti: difficoltà e prospettive"; Fabio Travaglini - Segretario Aiccre Abruzzo su "Obiettivi Agenda Onu 2030" e Simone Caner - Presidente Pianeti Diversi su "Il Terzo Settore come modello di Azienda".